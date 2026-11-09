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09 листопада 2026, 20:07

На Київщині розірвали договір на реконструкцію ліцею за 139 млн грн: підрядник приховав штраф

09 листопада 2026, 20:07
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Фото: Київська обласна прокуратура
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Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури та розірвав договір на реконструкцію з добудовою Миронівського академічного ліцею і облаштуванням укриття вартістю понад 139,4 млн грн

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Підрядник отримав контракт, попри те, що раніше Антимонопольний комітет України притягнув його до відповідальності за спотворення результатів торгів. Під час закупівлі підприємство надало довідку з неправдивими відомостями про відсутність таких порушень.

Закупівлю оголосили у липні 2025 року. На реконструкцію ліцею та облаштування укриття передбачили понад 141,3 млн грн. Із цієї суми майже 117,8 млн грн становила субвенція з державного бюджету, ще понад 23,5 млн грн мали надійти з місцевого бюджету.

За результатами торгів 18 серпня 2025 року з товариством уклали договір на 139 млн 418 тис. грн.

Однак, як встановили прокурори, ще у березні 2025 року Антимонопольний комітет України визнав підприємство винним в антиконкурентних узгоджених діях, які стосувалися спотворення результатів торгів. За це компанію оштрафували на 68 тисяч гривень.

Притягнення до відповідальності за такі порушення протягом останніх трьох років є підставою для відмови учаснику в участі у публічній закупівлі. Попри це, під час тендеру підприємство надало довідку, у якій зазначило, що протягом останніх трьох років його не притягували до такої відповідальності.

Товариство намагалося оскаржити рішення Антимонопольного комітету. Суд першої інстанції підтримав позицію підприємства, однак 18 вересня 2025 року Східний апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення АМКУ. Згодом, 25 листопада 2025 року, Верховний Суд залишив постанову апеляційної інстанції без змін. Після цього підприємство знову внесли до Реєстру порушників.

Під час підготовки позову прокуратура також з'ясувала, що кошти за договором підряду не перераховувалися, а роботи тривалий час не розпочиналися.

У результаті Господарський суд Київської області підтримав позицію ювенальних прокурорів та ухвалив розірвати договір на реконструкцію ліцею. Зобов'язання сторін за ним припиняться після набрання судовим рішенням законної сили.

Нагадаємо, що на Київщині трьом людям повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисної копалини місцевого значення — сапропелю.

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