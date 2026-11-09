Росія атакувала Дніпро: на підприємстві спалахнула пожежа, частина міста без світла
Російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Крім того, через ворожі обстріли масштабні знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській області
Про це повідомила Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.
Інформацію щодо можливих постраждалих у Дніпрі наразі уточнюють.
Через ворожі атаки енергетики працюють над відновленням електропостачання. Насамперед планують повернути живлення об’єктам критичної інфраструктури.
На Дніпропетровщині також працюють Пункти незламності. Там мешканці можуть зарядити гаджети, скористатися інтернетом та отримати питну воду.
Нагадаємо, вранці 9 листопада росіяни втретє атакували логістичне підприємство на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено обладнання, виникла пожежа.