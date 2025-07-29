В Херсонской области россияне убили гражданского, пострадали 3 человека

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб человек, пострадали трое мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В течение 28 июля захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение, складское помещение, частные гараж и автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения", — говорится в сообщении.