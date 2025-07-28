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28 липня 2025, 11:35

Окупанти атакували село на Херсонщині: є жертва

28 липня 2025, 11:35
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора російські війська обстріляли село Широка Балка Херсонського району. Сьогодні стало відомо, що внаслідок цієї атаки загинув чоловік

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Під ворожий удар потрапив 54-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали п'ятеро мирних мешканців.

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