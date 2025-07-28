Внаслідок російських обстрілів поранені 5 жителів Херсонщини
Вчора окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали п'ятеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Вірівка, Дніпровське, Дослідне, Заможне, Зарічне, Зеленівка, Зміївка, Зорівка, Інгулець, Кізомис, Козацьке, Комишани, Крупиця, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Наддніпрянське, Новокаїри, Ольгівка, Осокорівка, Приозерне, Придніпровське, Розлив, Садове, Станіслав, Софіївка, Тягинка, Українка, Урожайне, Чорнобаївка та Широка Балка.
За наявними даними, внаслідок обстрілів поранення дістали п'ятеро мирних жителів.
Вчора росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
Нагадаємо, у лікарні померла 66-річна жінка, яка 26 липня дістала поранення внаслідок російського обстрілу селища Білозерка Херсонського району.