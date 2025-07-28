За добу на Сумщині — майже 90 обстрілів, 3 загиблих і 20 поранених

ілюстративне фото: ДСНС Сумщини

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області, на жаль, є загиблі й поранені.

Так, у Юнаківській громаді внаслідок скидання ВОГ з БпЛА по цивільному автобусу 3 особи загинули три жінки – 66, 74 та 78 років та 19 людей поранено. У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранено чоловіка 1970 р.н.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував , FPV-дроникеровані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА та РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

у Путивльській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, нежитлове приміщення;

у Глухівській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, нежитлові будівлі;

у Сумській громаді пошкоджено вікна двох 5-ти поверхових житлових будинків та одного 3-х поверхового житлового будинку, об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;

у Юнаківській громаді пошкоджено пошкоджено рейсовий автобус;

у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль.

Повітряна тривога в області тривала 16 годин.

Нагадаємо, 27 липня росіяни атакували автобус із цивільними на Сумщині. Відомо, що загинули троє людей, ще 19 отримали поранення.