Окупанти обстріляли селище під Херсоном: загинула жінка
Внаслідок російського обстрілу селища Білозерка Херсонського району 26 липня у лікарні померла 66-річна жінка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Жінка померла у неділю, 27 липня.
"Медики до останнього боролись за її життя, однак поранення виявились надто важкими. Щирі співчуття рідним загиблої", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.
Нагадаємо, днями окупаційні війська РФ атакували в Херсоні транспортний засіб працівників одного з міських комунальних підприємств. Одна людина загинула, є тяжко поранені.
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