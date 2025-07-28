Окупанти обстріляли селище під Херсоном: загинула жінка

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Жінка померла у неділю, 27 липня.

"Медики до останнього боролись за її життя, однак поранення виявились надто важкими. Щирі співчуття рідним загиблої", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.