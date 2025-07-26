Фото: Нацполіція

У Сумській області внаслідок російської атаки поранені люди. Також пошкоджено інфраструктуру

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

У ніч на 26 липня російські війська атакували Сумську область ракетами, ударними дронами та керованими авіабомбами. Основний удар припав на житлову та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок атаки поранили трьох людей: двох жінок 57 та 50 років і 55-річного чоловіка. Їх госпіталізували з опіками та осколковими пораненнями.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Дніпропетровщину з дронів та артилерії. На жаль, внаслідок атаки загинув 66-річний чоловік.