Оккупанты обстреляли поселок под Херсоном: погибла женщина

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В результате российского обстрела поселка Белозерка Херсонского района 26 июля в больнице скончалась 66-летняя женщина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным погибшей", — говорится в сообщении главы ОВА.