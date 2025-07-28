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28 июля 2025, 01:55

Оккупанты обстреляли поселок под Херсоном: погибла женщина

28 июля 2025, 01:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате российского обстрела поселка Белозерка Херсонского района 26 июля в больнице скончалась 66-летняя женщина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным погибшей", — говорится в сообщении главы ОВА.

Напомним, на днях оккупационные войска РФ атаковали в Херсоне транспортное средство работников одного из городских коммунальных предприятий. Один человек погиб, тяжело ранены двое людей.

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