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У Дніпрі та області внаслідок обстрілу загинули троє людей. Також пошкоджені житлові будинки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У ніч на 26 липня російські окупанти атакували Дніпро та Кам'янське балістичними ракетами. Внаслідок атаки ворога стались пожежі. Після цього росіяни вдарили по області дронами.

Внаслідок обстрілів померла 21-річна дівчина. У Дніпрі двоє людей отримали поранення: це чоловіки 46 та 33 років. Загалом у місті та районі загинули троє людей, і ще шестеро постраждали.

У Кам'янському понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. На місці працюють спеціальні служби.

Нагадаємо, увечері 25 липня росіяни атакували дроном цивільне авто у Запорізькій області. У машині були чоловік та жінка. На жаль, внаслідок атаки вони загинули.