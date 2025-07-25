У Херсоні росіяни вбили комунальника, двоє працівників дістали тяжкі травми
Окупаційні війська РФ атакували в Херсоні транспортний засіб працівників одного з міських комунальних підприємств. Одна людина загинула, є тяжко поранені
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними даними, терористи скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль комунальників.
"Через атаку ворожого БпЛА на транспортний засіб загинув чоловік 1972 року народження. Мої співчуття рідним і близьким", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.
Крім того, двоє комунальників дістали тяжкі травми. Наразі медики продовжують боротися за їхні життя.
Нагадаємо, за 24 липня росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області, поранення дістали 17 цивільних.
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