У Херсоні росіяни вбили комунальника, двоє працівників дістали тяжкі травми

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Окупаційні війська РФ атакували в Херсоні транспортний засіб працівників одного з міських комунальних підприємств. Одна людина загинула, є тяжко поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, терористи скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль комунальників.

"Через атаку ворожого БпЛА на транспортний засіб загинув чоловік 1972 року народження. Мої співчуття рідним і близьким", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Крім того, двоє комунальників дістали тяжкі травми. Наразі медики продовжують боротися за їхні життя.