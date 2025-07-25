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25 липня 2025, 20:55

Російський дрон вдарив по цивільному авто на Запоріжжі: двох людей вбито

25 липня 2025, 20:55
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У Запорізькій області окупанти атакували цивільне авто. Всередині були чоловік та жінка

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни вбили двох людей у селі Приморське Васильківського району. Окупанти атакували дроном цивільну автівку, в якій знаходились чоловік і жінка.

На жаль, внаслідок російської атаки обидва загинули. Автівка була знищена.

Нагадаємо, також увечері 25 липня росіяни влучили дроном по центру Харкова. Відомо, що пошкоджена багатоповерхівка. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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