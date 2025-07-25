В Херсоне россияне убили коммунальщика, двое работников получили тяжелые травмы

иллюстративное фото: из открытых источников

Оккупационные войска РФ атаковали в Херсоне транспортное средство работников одного из городских коммунальных предприятий. Один человек погиб, двое - тяжело раненые

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, террористы сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль коммунальщиков.

"Из-за атаки вражеского БпЛА на транспортное средство погиб мужчина 1972 года рождения. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, двое коммунальщиков получили тяжелые травмы. Медики продолжают бороться за их жизнь.