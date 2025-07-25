В Херсоне россияне убили коммунальщика, двое работников получили тяжелые травмы
Оккупационные войска РФ атаковали в Херсоне транспортное средство работников одного из городских коммунальных предприятий. Один человек погиб, двое - тяжело раненые
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, террористы сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль коммунальщиков.
"Из-за атаки вражеского БпЛА на транспортное средство погиб мужчина 1972 года рождения. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении главы ОВА.
Кроме того, двое коммунальщиков получили тяжелые травмы. Медики продолжают бороться за их жизнь.
Напомним, за 24 июля россияне убили двух мирных жителей Донецкой области, ранения получили 17 гражданских.
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