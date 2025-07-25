Масована атака на Сумщину: понад 20 авіабомб, є загибла та поранена
Протягом минулої доби російські війська здійснили 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що у Зноб-Новгородській громаді внаслідок обстрілів з артилерії загинула жінка 1982 р.н. та отримала поранення жінка 1965 р.н.
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 20 ударів КАБів.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та приватний автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено адмінбудівлю.
Повітряна тривога в області тривала 15 годин 22 хвилини.
Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти завдали 428 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала місцева мешканка.
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