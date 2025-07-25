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25 липня 2025, 10:10

Окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалий, пошкоджена інфраструктура

25 липня 2025, 10:10
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили сім ворожих БпЛА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Маломихайлівській і Васильківській громадах Синельниківського району зафіксовані влучання. Виникла пожежа на фермерському господарстві. Зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Також пошкоджений багатоквартирний будинок, три гаражі та лінія електропередач.

"Постраждав 69-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на території підприємства.

По Нікопольщині окупанти застосовували FPV-дрони. Ворог бив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Вогонь охопив господарську споруду і гараж.

Нагадаємо, за 24 липня росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області, поранення дістали 17 цивільних.

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РФ війна пожежа обстріли окупанти Дніпропетровська область Павлоград Нікополь БПЛА атака постраждалий Нікопольщина Сергій Лисак
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