Окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждалий, пошкоджена інфраструктура

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Сьогодні вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили сім ворожих БпЛА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Маломихайлівській і Васильківській громадах Синельниківського району зафіксовані влучання. Виникла пожежа на фермерському господарстві. Зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Також пошкоджений багатоквартирний будинок, три гаражі та лінія електропередач.

"Постраждав 69-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на території підприємства.

По Нікопольщині окупанти застосовували FPV-дрони. Ворог бив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Вогонь охопив господарську споруду і гараж.