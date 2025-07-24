В Херсонской области оккупанты убили человека, среди 6 пострадавших — 2 ребенка

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Вчера российские оккупанты атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов есть жертва, пострадали шесть гражданских, среди которых двое детей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты изуродовали частный гараж и грузовик.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 — получили ранения, из них — 2 ребенка", — говорится в сообщении.