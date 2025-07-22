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22 липня 2025, 18:41

У Дніпропетровській області через обстріли пошкоджено будинки та соціальний заклад

22 липня 2025, 18:41
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Російські війська не припиняють тероризувати Дніпропетровщину – під масованим обстрілом опинився Нікопольський район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом доби Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав понад двадцяти обстрілів з боку російських військ. Зафіксовано удари з використанням важкої артилерії та безпілотників типу FPV. Вогонь вівся по кількох напрямках: постраждали сам Нікополь, а також території Марганецької, Мирівської та Покровської громад.

Наслідки обстрілів ДніпропетровщиниНаслідки обстрілів ДніпропетровщиниНаслідки обстрілів Дніпропетровщини

У результаті обстрілів пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків. Крім житлової інфраструктури, ворожі снаряди влучили й у будівлю соціального призначення. На відкритій місцевості зайнялася суха трава, що спричинило пожежу. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати силами рятувальників.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та поранених. На місцях працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, у Павлограді обстріл пошкодив 16 автобусів міського перевізника.

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