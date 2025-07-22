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22 липня 2025, 16:51

У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

22 липня 2025, 16:51
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фото: Сумська ОВА
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Кількість постраждалих внаслідок удару по Сумській громаді зросла до 7 осіб

Про це повідомляє Сумська міськрада в Телеграмі, передає RegioNews.

Як зазначається, триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.

"Відомо про сімох постраждалих, серед яких одна дитина. Двоє ушпиталені, четверо лікуються амбулаторно, одній людині медики надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Також у Сумській міськраді повідомили, що пошкоджено 13 будівель.

Нагадаємо, увечері 21 липня армія РФ завдала удару по Сумах.

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