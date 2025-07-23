В Херсонской области россияне убили гражданского, ранены 9 человек
Вчера оккупанты атаковали более 30 городов и сел Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб человек, пострадали девять мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В течение 22 июля захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Армия РФ повредила многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, 22 июля российские войска из артиллерии обстреляли село Садовое Херсонского района. В результате вражеской атаки погиб 52-летний местный житель.
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