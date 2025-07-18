Росіяни атакували авто головного рабина Херсона: в машині була маленька дитина

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Про це повідомив головний рабин України Моше Асман, передає RegioNews.

За його словами, безпілотник влетів у машину на великій швидкості на в'їзді до Херсона.

У момент нападу в автомобілі перебували сам рабин, його дружина та маленька донька. На щастя, всі вони залишилися неушкодженими.

Нагадаємо, за даними ООН окупанти цілеспрямовано атакують цивільне населення. Серед задокументованих жертв — люди на велосипедах, у приватному транспорті, автобусах, каретах "швидкої", а також волонтери та цивільні, які брали участь у доставці гуманітарної допомоги або евакуації.