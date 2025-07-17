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Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 18:30 російські загарбники знову атакували Херсон з БпЛА.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 36-річний чоловік. В нього — вибухова травма, поранення тулуба, рук та ніг", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває у лікарні.

Нагадаємо, 15 липня РФ вдарила по медзакладу на Херсонщині.