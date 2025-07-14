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14 липня 2025, 08:50

Російські війська вбили жителя Херсонщини, поранені 6 цивільних

14 липня 2025, 08:50
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби окупаційна армія РФ атакувала більше 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, постраждали шестеро цивільних

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували: Херсон, Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Вірівка, Дар’ївка, Дослідне, Зміївка, Кізомис, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Молодецьке, Наддніпрянське, Незламне, Новоберислав, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка та Широка Балка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Минулої доби загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили сім багатоповерхівок та девʼять приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, дачний кооператив та приватні автомобілі, влучили по території ринку.

Нагадаємо, вранці окупанти вдарили БпЛА по Херсону. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік.

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