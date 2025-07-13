На Херсонщині росіяни вбили людину, постраждали 4 цивільних

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Протягом минулої доби окупаційна армія РФ атакувала понад три десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, постраждали четверо мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Антонівка, Комишани, Чорнобаївка, Кізомис, Садове, Незламне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Придніпровське, Берислав, Зміївка, Вірівка, Козацьке, Веселе, Золота Балка, Нововоронцовка, Новорайськ, Дудчани, Понятівка, Хрещенівка, Милове, Берегове, Львове, Понятівка, Республіканець, Токарівка, Тягинка та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Минулої доби загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили пʼять багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 12 липня російські війська дронами та ракетою атакували Буковину. Відомо про двох загиблих. У Чернівцях оголосили день жалоби.