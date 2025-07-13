В Херсонской области россияне убили человека, пострадали 4 гражданских

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За прошедшие сутки оккупационная армия РФ атаковала более трех десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб человек, пострадали четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили пять многоэтажек и 16 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля российские войска дронами и ракетой атаковали Буковину. Известно о двух погибших. В Черновцах объявили день траура.