Війська РФ завдали понад 500 ударів по Запорізькій області: поранена людина
Вчора, 12 липня, російські війська завдали 579 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак поранений мирний житель
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"66-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. Надійшло 11 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та автомобілів", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 12 липня російські окупанти здійснили:
- Сім авіаційних ударів по Степногірську, Плавнях, Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці та Чарівному.
- 393 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Три обстріли із РСЗВ накрили Приморське та Гуляйполе.
- 176 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, вчора росіяни атакували Дніпропетровську область керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули двоє місцевих жителів.
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