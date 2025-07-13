13:38  11 липня
На Запоріжжі фіксують нашестя сарани: перші відео з місця
10:05  13 липня
На Дніпропетровщині зникла 12-річна дитина
20:45  12 липня
На Прикарпатті чоловік "відбивав друга" від поліції та ТЦК сокирою
UA | RU
UA | RU
13 липня 2025, 08:30

Війська РФ завдали понад 500 ударів по Запорізькій області: поранена людина

13 липня 2025, 08:30
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Вчора, 12 липня, російські війська завдали 579 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак поранений мирний житель

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"66-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. Надійшло 11 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що 12 липня російські окупанти здійснили:

  • Сім авіаційних ударів по Степногірську, Плавнях, Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці та Чарівному.
  • 393 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • Три обстріли із РСЗВ накрили Приморське та Гуляйполе.
  • 176 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували Дніпропетровську область керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули двоє місцевих жителів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли окупанти Запорізька область Федоров Іван Сергійович постраждалий
Росіяни атакували Сумщину: є загиблі
12 липня 2025, 18:45
43-річний чоловік та 26-річна дівчина: ким були ті, кого вбили росіяни на Буковині
12 липня 2025, 17:00
У Запорізькій області росіяни вбили двох людей
12 липня 2025, 15:40
Всі новини »
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
За тиждень РФ випустила по Україні понад 80 ракет, 1200 КАБів і 1800 дронів, — Зеленський
13 липня 2025, 13:00
Російські війська вдарили дронами по Самару: пошкоджена інфраструктура
13 липня 2025, 12:48
У Хмельницькому з водойми дістали тіло чоловіка
13 липня 2025, 12:31
Росіяни вдарили з артилерії по багатоповерхівці в Херсоні: поранені мирні жителі
13 липня 2025, 12:00
Окупанти атакували Дніпропетровщину: знищений ліцей, є постраждалий
13 липня 2025, 11:45
Через російські удари по Донеччині 3 цивільних загинули та 8 поранені
13 липня 2025, 11:27
Служба безпеки ліквідувала кілерів ФСБ, які вбили полковника СБУ в Києві
13 липня 2025, 11:05
На Харківщині на жінку впало дерево: потерпіла загинула
13 липня 2025, 10:40
Державна електроенергія – не інструмент дотацій для приватних гігантів, – аналітики ExPro
13 липня 2025, 10:18
На Дніпропетровщині зникла 12-річна дитина
13 липня 2025, 10:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »