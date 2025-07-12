Росіяни атакували Сумщину: є загиблі
Росіяни знову атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу загинули люди
Про це повідомив мер міста Артем Кобзар, передає RegioNews.
Увечері 12 липня російські військові завдали атаки по селу у Великочернечинському старостинському окрузі. На жаль, внаслідок удару загинули двоє людей.
Також російська атака зруйнувала будинок. Ще чотири приватні будинки було пошкоджено.
Нагадаємо, раніше керованими авіабомбами росіяни атакували Дніпропетровську область. На жаль, двоє місцевих жителів загинули.
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