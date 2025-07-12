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12 липня 2025, 17:00

43-річний чоловік та 26-річна дівчина: ким були ті, кого вбили росіяни на Буковині

12 липня 2025, 17:00
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У Чернівецькій ОВА розповіли, ким працювали люди, яких вбила РФ 12 липня. Це молодий чоловік 43 років, а також 26-річна дівчина

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Руслана Запаранюка, внаслідок удару росіян по Чернівцях 12 липня загинули двоє людей. Тепер стало відомо, чиї саме життя забрали окупанти.

Це 43-річний Святослав Лазаренко, працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області. Друга жертва — це 26-річна Діана, завідувачка однієї з чернівецьких аптек.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня росіяни атакували Буковину. Відомо про двох загиблих, а також чотирьох поранених — лікарі борються за їхнє життя. При цьому 13 липня в Чернівцях оголосили днем жалоби.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня росіяни скерували на Буковину дрони та ракету. У Чернівцях оголосили день жалоби.

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