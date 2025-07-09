Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 17 гражданских

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Вчера армия РФ атаковала более 40 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб один человек, пострадали 17 гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера российские захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили три многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали фермерское хозяйство, хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 17 — получили ранения", — говорится в сообщении.