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09 июля 2025, 09:35

Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 17 гражданских

09 июля 2025, 09:35
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Вчера армия РФ атаковала более 40 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб один человек, пострадали 17 гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера российские захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили три многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали фермерское хозяйство, хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 17 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 9 июля российские войска ударили БпЛА по Херсону. В результате атаки дронами пострадали двое гражданских.

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РФ война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсон жертва Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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