Оккупанты ударили по Херсону: есть раненые

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В среду утром, 9 июля, российские войска ударили БпЛА по Херсону. В результате атаки дронами пострадали мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что 73-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения лица, живота, ноги и руки. У 47-летнего херсонца диагностировали взрывную травму, обломочные ранения головы и руки.

"Пострадавшие - в больнице. Медики проводят обследование и оказывают им медпомощь", - говорится в сообщении ОВА.