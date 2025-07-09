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09 июля 2025, 08:00

Оккупанты ударили по Херсону: есть раненые

09 июля 2025, 08:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду утром, 9 июля, российские войска ударили БпЛА по Херсону. В результате атаки дронами пострадали мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что 73-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения лица, живота, ноги и руки. У 47-летнего херсонца диагностировали взрывную травму, обломочные ранения головы и руки.

"Пострадавшие - в больнице. Медики проводят обследование и оказывают им медпомощь", - говорится в сообщении ОВА.

Напомним, сегодня ночью Волынь испытала комбинированную массированную атаку врага. Под ударом оккупантов находился Луцк.

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