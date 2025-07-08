Пожежі та побиті будинки: росіяни знову накрили вогнем Дніпропетровщину
У Дніпропетровській ОВА показали фото з наслідками обстрілів. Російські війська атакували житлові будинки та інфраструктуру
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, протягом доби 8 липня російські окупанти вчергове атакували дронами та артилерією Дніпропетровську область. Під ударами були Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджені п’ятиповерхівка, 9 приватних будинків, 5 господарських споруд, гараж, авто. Також було пошкоджено інфраструктуру, газогони, лінії електропередач. Горіли суха трава, надвірна споруда та АЗС.
Крім того, окупанти атакували дронами Синельниківщину. Внаслідок цього стались пожежі. Горіло поле з пшеницею, суха трава. Побиті інфраструктура та житловий будинок.
Нагадаємо, раніше російські військові атакували авіабомбами, артилерією та дронами Костянтинівку. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік, який був у будинку зі своєю літньою матір'ю. Жінку вдалось врятувати. Тіло її загиблого сина правоохоронці винесли з зони ураження.