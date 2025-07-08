Фото: ОВА

У Дніпропетровській ОВА показали фото з наслідками обстрілів. Російські війська атакували житлові будинки та інфраструктуру

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом доби 8 липня російські окупанти вчергове атакували дронами та артилерією Дніпропетровську область. Під ударами були Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені п’ятиповерхівка, 9 приватних будинків, 5 господарських споруд, гараж, авто. Також було пошкоджено інфраструктуру, газогони, лінії електропередач. Горіли суха трава, надвірна споруда та АЗС.

Крім того, окупанти атакували дронами Синельниківщину. Внаслідок цього стались пожежі. Горіло поле з пшеницею, суха трава. Побиті інфраструктура та житловий будинок.

Нагадаємо, раніше російські військові атакували авіабомбами, артилерією та дронами Костянтинівку. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік, який був у будинку зі своєю літньою матір'ю. Жінку вдалось врятувати. Тіло її загиблого сина правоохоронці винесли з зони ураження.