На Херсонщині окупанти вбили людину, поранені 4 цивільних
Протягом минулої доби російська армія атакувала понад 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, постраждали четверо цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Окупанти били по соціальній, критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили карету "швидкої" та приватні автомобілі.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська вбили вісьмох мирних жителів Донеччини, 11 осіб поранені.
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