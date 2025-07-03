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03 липня 2025, 12:29

Судитимуть ексохоронця колонії з Херсона, який співпрацював з окупантами

03 липня 2025, 12:29
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фото: ілюстративне
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Колишнього працівника колонії №90 звинувачують у співпраці з ворогом під час окупації міста

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника виправної установи, який під час тимчасової окупації Херсона добровільно приєднався до сил противника. Йдеться про колишнього начальника чергової варти відділу охорони державної установи "Північна виправна колонія №90". Після захоплення міста у 2022 році чоловік почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

За даними слідства, на території української колонії російські військові організували власну "псевдоустанову". Упродовж п’яти місяців зрадник виконував накази окупантів, сприяючи функціонуванню незаконного утворення. Після звільнення міста чоловік намагався уникнути відповідальності та переховувався від українських спецслужб.

Втім, це не завадило співробітникам Державного бюро розслідувань продовжити розслідування. Фігуранту заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Його затримали 26 червня 2025 року у прифронтовому селищі Білозірка Херсонської області - саме там на той момент тривали активні бойові дії.

На цей час обвинувачений перебуває під вартою в Житомирському СІЗО. Суд обрав запобіжний захід без права внесення застави. Під час слідства чоловік визнав свою провину. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, затримано 18 учасників злочинної групи в Куп'янську за тортури та викрадення українців.

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