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03 июля 2025, 12:29

Будут судить бывшего охранника колонии из Херсона, сотрудничавшего с оккупантами

03 июля 2025, 12:29
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фото: иллюстративное
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Бывшего работника колонии №90 обвиняют в сотрудничестве с врагом во время оккупации города

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, в период временной оккупации Херсона добровольно присоединившегося к силам противника. Речь идет о бывшем начальнике дежурного караула отдела охраны государственного учреждения "Северная исправительная колония №90". После захвата города в 2022 году мужчина начал сотрудничать с оккупационной администрацией.

По данным следствия, на территории украинской колонии российские военные организовали собственное "псевдоучреждение". В течение пяти месяцев предатель выполнял приказы окупантов, способствуя функционированию незаконного образования. После освобождения города мужчина пытался уйти от ответственности и скрывался от украинских спецслужб.

Впрочем, это не помешало сотрудникам Государственного бюро расследований продолжить расследование. Фигуранту заочно объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. Он был задержан 26 июня 2025 года в прифронтовом поселке Белозерка Херсонской области - именно там на тот момент продолжались активные боевые действия.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей в Житомирском СИЗО. Суд избрал меру пресечения без права внесения залога. В ходе следствия мужчина признал свою вину. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Ранее сообщалось, задержаны 18 участников преступной группы в Купянске за пытки и похищение украинцев.

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