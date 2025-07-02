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02 липня 2025, 15:08

Затримано 18 учасників злочинної групи в Куп'янську за тортури та викрадення українців

02 липня 2025, 15:08
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фото: Національна поліція України
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Правоохоронці повідомили про підозру 18 учасникам злочинної групи, яка займалася катуваннями та незаконним утриманням громадян України у тимчасово окупованому Куп'янську

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Серед підозрюваних - військовослужбовець 9-ї роти Збройних сил Росії, представники незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" та "ДНР", а також місцеві колаборанти.

За даними слідства, фігуранти намагалися отримати від затриманих інформацію про розташування українських військових підрозділів та переміщення техніки ЗСУ. Учасники угруповання незаконно утримували щонайменше 150 осіб, серед яких зафіксовано двох загиблих і десятьох безвісти зниклих.

Відомо про щонайменше 111 потерпілих - це учасники бойових дій, державні службовці, педагоги та волонтери, які відмовилися співпрацювати з окупантами. Наразі триває подальше розслідування за фактом цих злочинів. Ідентифікованим учасникам угруповання загрожує покарання у вигляді до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, з’явилися нові деталі убивства у Харківському СІЗО.

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