Российский дрон атаковал мужчину в Херсоне: медики борются за его жизнь

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Сегодня, 2 июля, около 08:00 утра российские оккупанты атаковали мужчину в Днепровском районе Херсона с помощью беспилотника

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что во время сброса взрывчатки 54-летний херсонец получил травму, контузию и обломочные ранения головы, шеи и плеча.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

Напомним, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. Ранения получили медицинские работники и пациенты.