За добу на Сумщині – майже 80 обстрілів: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Протягом минулої доби російські війська вчинили близько 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 12 територіальних громадах Сумської області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з безпілотників та реактивні системи залпового вогню. Також були зафіксовані удари FPV-дронами та іншими БпЛА по території області.
Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миропільській громаді — приватний житловий будинок, господарча споруда, гараж;
- у Юнаківській громаді — об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Ямпільській громаді — адміністративна будівля.
Повітряна тривога в області тривала 15 годин 47 хвилин.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо цивільних, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.