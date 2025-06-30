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Полицейские Херсонщины успешно эвакуировали восемь гражданских из прифронтового Берислава, несмотря на обстрелы, дроны и заминированные дороги

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В полицию обратились с просьбой срочно помочь людям, оказавшимся в опасной ситуации. Среди эвакуированных - 86-летний мужчина, супруги в возрасте 45 и 41 года, нуждавшиеся в быстрой эвакуации из-за травмы мужчины, а также пара в возрасте 71 и 60 лет.

Кроме них, полицейские вывезли 76-летнего жителя города и двух женщин в возрасте 70 и 59 лет, ожидавших возможность переехать в более безопасное место. Люди получили помощь в сборе необходимых вещей и транспорт для перевозки.

Несмотря на сложные условия - обстрелы, удары беспилотников и заминированные дороги - эвакуационные группы смогли добраться до нужных адресов.

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