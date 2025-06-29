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29 червня 2025, 14:25

Внаслідок чергового удару рф на Херсонщині загинула жінка, семеро отримали порання

29 червня 2025, 14:25
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фото: ілюстративне/з відкритих джерел
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У Херсонській області внаслідок обстрілів РФ загинула жінка, семеро цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Дніпровському районі міста Херсона під час скиду вибухівки з безпілотника загинула жінка. На території Корабельного району через атаку з БПЛА поранення плеча отримав 38-річний чоловік. Також у цьому районі ворожий дрон типу "FPV" атакував автомобіль, в якому їхали місцеві жителі - 60-річний чоловік і 51-річна жінка отримали осколкові поранення кінцівок. Ще один 66-річний чоловік дістав важкі травми - черепно-мозкову травму, контузію та множинні переломи. Його госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги.

У Білозерському районі артилерійський обстріл призвів до травмування двох місцевих жителів. 47-річний чоловік дістав осколкове поранення ноги і лікується амбулаторно. 74-річну жінку із вогнепальним пораненням передпліччя госпіталізували. Також у селі Дар'ївка російські військові скинули вибухівку на автомобіль, унаслідок чого постраждав 58-річний чоловік із відкритим багатоуламковим переломом стегна, контузією та ушкодженнями м'яких тканин.

Правоохоронці продовжують документувати всі випадки, аби зібрати докази для майбутніх розслідувань.

Раніше повідомлялося, у Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль.

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