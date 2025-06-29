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29 июня 2025, 14:25

В результате очередного удара РФ на Херсонщине погибла женщина, семеро получили ранения

29 июня 2025, 14:25
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фото: иллюстративное/из открытых источников
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В Херсонской области в результате обстрелов РФ погибла женщина, семеро гражданских получили ранения разной степени тяжести

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Днепровском районе города Херсона во время сброса взрывчатки с беспилотника погибла женщина. 66-летний мужчина получил тяжелые травмы – черепно-мозговую травму, контузию и множественные переломы. Его госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи.

В Белозерском районе артиллерийский обстрел привел к травме двух местных жителей. 47-летний мужчина получил осколочное ранение ноги и лечится амбулаторно. 74-летнюю женщину с огнестрельным ранением предплечья госпитализировали. Также в селе Дарьевка российские военные сбросили взрывчатку на автомобиль, в результате чего пострадал 58-летний мужчина с открытым переломом бедра, контузией и повреждениями мягких тканей.

Представители правоохранительных органов продолжают документировать все случаи, чтобы собрать доказательства для будущих расследований.

Ранее сообщалось, что в Херсоне россияне сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль.

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