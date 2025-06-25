На Херсонщине из-за атаки вражеского беспилотника ранен 38-летний мужчина
Сегодня, в полдень 25 июня, российский беспилотный летательный аппарат атаковал жителя Антоновки, мужчину госпитализировали
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате вражеского удара 38-летний мужчина получил взрывную травму и обломочные ранения ноги и грудной клетки.
Пострадавший госпитализирован в больницу, где медики проводят обследование и оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Напомним, вчера, 24 июня, российские оккупационные войска атаковали более 35 населенных пунктов Херсона. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей, один человек погиб.
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