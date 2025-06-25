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25 червня 2025, 12:18

"Шахеди" атакували Харків: з'явилися фото з місця удару

25 червня 2025, 12:18
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фото: ДСНС Харківщини
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У ніч на 25 червня Харків атакували російські ударні БпЛА. Влучання зафіксовані у Київському районі міста на території житлової забудови

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу у 3-поверховому та 5-поверховому житлових будинках виникли пожежі. На щастя, п'ятиповерховий будинок був ще незаселений.

Рятувальники оперативно загасили займання. На місці події працювали медики, поліція та аварійні служби.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни били дронами по Харкову. Постраждав 64-річний чоловік.

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Харків атака шахед війна російська армія пожежа ДСНС багатоквартирний будинок
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