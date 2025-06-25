"Шахеди" атакували Харків: з'явилися фото з місця удару
У ніч на 25 червня Харків атакували російські ударні БпЛА. Влучання зафіксовані у Київському районі міста на території житлової забудови
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу у 3-поверховому та 5-поверховому житлових будинках виникли пожежі. На щастя, п'ятиповерховий будинок був ще незаселений.
Рятувальники оперативно загасили займання. На місці події працювали медики, поліція та аварійні служби.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни били дронами по Харкову. Постраждав 64-річний чоловік.
На Донеччині окупанти вбили 3 і поранили 11 мирних жителівВсі новини »
25 червня 2025, 09:2090 обстрілів за добу: Сумщину накрили ракетами й дронами
25 червня 2025, 08:39Війська РФ вбили мешканця Херсонщини, поранені 8 цивільних
25 червня 2025, 08:25
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
На Донеччині підрозділ "Фенікс" вполював російський комплекс РЕБ "Житель"
25 червня 2025, 13:05На Рівненщині двоє дітей потрапили до лікарні через ботулізм
25 червня 2025, 12:47На Тернопільщині старосту села побили і вивезли на цвинтар
25 червня 2025, 12:24На Тернопільщині жінка втратила 100 000 гривень, довірившись псевдопрацівниці СБУ
25 червня 2025, 12:11На Херсонщині окупанти вбили чоловіка, який їхав на велосипеді
25 червня 2025, 12:10Замість арешту – застава: прокуратура просить 120 мільйонів для Чернишова
25 червня 2025, 11:48Стало відомо, чому гинуть хвойні дерева на Харківщині
25 червня 2025, 11:44У Харкові 19-річна агентка РФ передала військовим замінований скутер
25 червня 2025, 11:37На Буковині правоохоронці припинили діяльність нелегальної АЗС
25 червня 2025, 11:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова