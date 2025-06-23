Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсона

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Російські загарбники завдали чергового удару по критичній інфраструктурі міста Херсон. Цього разу було пошкоджено газову мережу міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

Він повідомив, що через пошкодження без газу залишилися приватні та багатоквартирні будинки у частині Корабельного району.

"Прошу мешканців поставитися із розумінням та проявити терпіння — робимо все можливе, аби відновити газопостачання якнайшвидше", - додав він.

Нагадаємо, у неділю, 22 червня, російські окупаційні війська атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини.