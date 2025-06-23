Россияне ударили по критической инфраструктуре Херсона

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Российские захватчики нанесли очередной удар по критической инфраструктуре города Херсона. На этот раз была повреждена газовая сеть города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

Он сообщил, что из-за повреждений без газа остались частные и многоквартирные дома в части Корабельного района.

"Прошу жителей отнестись с пониманием и проявить терпение – делаем все возможное, чтобы возобновить газоснабжение как можно быстрее", - добавил он.

Напомним, в воскресенье, 22 июня, российские оккупационные войска атаковали более 35 населенных пунктов Херсона.