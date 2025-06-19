Оккупанты уничтожили дом культуры в селе на Херсонщине: фото
Ночью 19 июня оккуционная армия РФ атаковала дроном село Новоалександровка Бериславского района
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
В результате попадания беспилотника местный дом культуры сгорел дотла. К счастью, люди не пострадали.
"Последствия вражеского удара – на фото", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки войска РФ атаковали 34 населенных пункта Херсонщины. В результате обстрелов ранения получили девять мирных жителей.
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