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19 июня 2025, 18:10

Оккупанты уничтожили дом культуры в селе на Херсонщине: фото

19 июня 2025, 18:10
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фото: Херсонская ОВА
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Ночью 19 июня оккуционная армия РФ атаковала дроном село Новоалександровка Бериславского района

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

В результате попадания беспилотника местный дом культуры сгорел дотла. К счастью, люди не пострадали.

"Последствия вражеского удара – на фото", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ атаковали 34 населенных пункта Херсонщины. В результате обстрелов ранения получили девять мирных жителей.

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война Херсонская ОГА пожар обстрелы оккупанты дрон Херсонская область БПЛА атака дом культуры
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