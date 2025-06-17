Війська РФ вдарили з артилерії по Херсону: є постраждалий
У вівторок, 17 червня, російські війська завдали удару по Херсону. Поранення дістав цивільний
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
Відомо, що близько 13:00 під ворожий артудар потрапив 53-річний чоловік.
"Він дістав вибухову травму та контузію. Постраждалий лікуватиметься амбулаторно", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні червня російські війська масовано атакують Дніпровський район Херсона безпілотниками. Через ворожі удари постраждали щонайменше 18 мирних мешканців.
Ракетний обстріл Одеси: з-під завалів деблокували тіло другої загиблої жінкиВсі новини »
17 червня 2025, 17:25Окупанти влучили по фермі в Запорізькому районі: є пошкодження
17 червня 2025, 16:47У Києві з-під завалів будинку дістали тіла п'яти загиблих: пошуки тривають
17 червня 2025, 15:45
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
У Чернігові жінка-водій збила на переході 13-річну дитину
17 червня 2025, 18:55Корупція в Мінрегіоні: колишнього топчиновника, пов'язаного з Чернишовим, відправили до СІЗО
17 червня 2025, 18:46На Дніпропетровщині поліцейські затримали місцевого мешканця за збут амфетаміну
17 червня 2025, 18:32У Херсоні окупанти атакували цивільну автівку
17 червня 2025, 18:31"Зливали" дані про ЗСУ, підпалювали автівки: на Харківщині засудили компанію з трьох зрадників
17 червня 2025, 18:23Внаслідок ворожого обстрілу вночі зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+
17 червня 2025, 18:03Поліцейські Черкащини попрощалися із загиблим колегою Андрієм Шевченком
17 червня 2025, 17:51Кількість жертв зросла: 10 загиблих у Києві, 2 — в Одесі
17 червня 2025, 17:38Ракетний обстріл Одеси: з-під завалів деблокували тіло другої загиблої жінки
17 червня 2025, 17:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія