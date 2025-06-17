Войска РФ ударили из артиллерии по Херсону: есть пострадавший
Во вторник, 17 июня, российские войска нанесли удар по Херсону. Ранения получил гражданский
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
Известно, что около 13:00 под вражеский артудар попал 53-летний мужчина.
"Он получил взрывную травму и контузию. Пострадавший будет лечиться амбулаторно", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня июня российские войска массированно атакуют Днепровский район Херсона беспилотниками. Из-за вражеских ударов пострадали не менее 18 мирных жителей.
Ракетный обстрел Одессы: из-под завалов деблокировали тело второй погибшей женщиныВсе новости »
17 июня 2025, 17:25Оккупанты попали по ферме в Запорожском районе: есть повреждения
17 июня 2025, 16:47В Киеве из-под завалов дома достали тела пяти погибших: поиски продолжаются
17 июня 2025, 15:45
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
В результате ночных вражеских обстрелов был повреждён поезд Интерсити+
17 июня 2025, 18:03Полицейские Черкасской области попрощались с погибшим коллегой Андреем Шевченко
17 июня 2025, 17:51Число жертв возросло: 10 погибших в Киеве, 2 - в Одессе
17 июня 2025, 17:38Ракетный обстрел Одессы: из-под завалов деблокировали тело второй погибшей женщины
17 июня 2025, 17:25В Днепре обсудили принудительную эвакуацию и мобилизацию - решение Совета обороны
17 июня 2025, 17:18Украина делает первый шаг к реализации минерального соглашения с США, - The New York Times
17 июня 2025, 16:58Оккупанты попали по ферме в Запорожском районе: есть повреждения
17 июня 2025, 16:47Во Львовской области мужчина забил снаймого до смерти
17 июня 2025, 16:37Россияне массированно атакуют Херсон дронами: ранены 18 гражданских
17 июня 2025, 16:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия