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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної державної адміністрації.

Напередодні відбулося засідання обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям регіону.

Учасники засідання розглянули 242 заяви про призначення допомоги громадянам на лікування серйозних хвороб та тим, хто зазнав поранень внаслідок російської агресії й родинам загиблих цивільних жителів.

"Їм призначили відповідні виплати за рахунок обласного бюджету", — йдеться в повідомленні.