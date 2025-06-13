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13 червня 2025, 07:55

Жителі Херсонщини отримають понад 2,5 млн грн грошової допомоги: що відомо

13 червня 2025, 07:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Мешканці Херсонщини отримають понад 2,5 мільйони гривень одноразової матеріальної допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної державної адміністрації.

Напередодні відбулося засідання обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям регіону.

Учасники засідання розглянули 242 заяви про призначення допомоги громадянам на лікування серйозних хвороб та тим, хто зазнав поранень внаслідок російської агресії й родинам загиблих цивільних жителів.

"Їм призначили відповідні виплати за рахунок обласного бюджету", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, в Херсонській області запровадили графіки відключень світла.

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