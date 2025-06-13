Жителі Херсонщини отримають понад 2,5 млн грн грошової допомоги: що відомо
Мешканці Херсонщини отримають понад 2,5 мільйони гривень одноразової матеріальної допомоги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної державної адміністрації.
Напередодні відбулося засідання обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям регіону.
Учасники засідання розглянули 242 заяви про призначення допомоги громадянам на лікування серйозних хвороб та тим, хто зазнав поранень внаслідок російської агресії й родинам загиблих цивільних жителів.
"Їм призначили відповідні виплати за рахунок обласного бюджету", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, в Херсонській області запровадили графіки відключень світла.