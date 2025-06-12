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12 червня 2025, 14:18

На Херсонщині викрили 20 колаборантів, які катували людей

12 червня 2025, 14:18
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Фото: Національна поліція України
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На окупованій частині Херсонської області група місцевих мешканців співпрацювала з ворогом і катувала людей

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили злочинну організацію, що діяла на тимчасово окупованій території Херсонської області. До її складу входили 20 місцевих жителів, які добровільно перейшли на бік російських силовиків. За даними Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, ці особи активно сприяли встановленню порядків країни-окупанта та підтримували її адміністративні структури.

За інформацією слідства, колаборанти займалися репресіями проти громадян, які не погоджувалися з так званими новими "правилами". Людей викрадали просто з домівок або на вулиці, після чого утримували у підвалах. Там жертв катували, застосовували фізичний та психологічний тиск. Серед постраждалих — колишні співробітники українських правоохоронних органів, активісти, представники місцевої влади й освітяни.

Поліція наголошує, що всім встановленим учасникам організації інкримінують співпрацю з ворогом та участь у злочинній організації. За скоєне підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що подружжя з Херсонщини засудили за співпрацю з окупантами.

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