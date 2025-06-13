Жители Херсонщины получат более 2,5 млн грн денежной помощи: что известно
Жители Херсонщины получат более 2,5 миллионов гривен единовременной материальной помощи
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
Накануне состоялось заседание областной комиссии по предоставлению единовременной материальной помощи жителям региона.
Участники заседания рассмотрели 242 заявления о назначении помощи гражданам на лечение серьезных болезней и тем, кто получил ранения в результате российской агрессии и семьям погибших гражданских жителей.
"Им назначили соответствующие выплаты за счет областного бюджета", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами, в Херсонской области ввели графики отключений света.
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