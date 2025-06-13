06:15  13 июня
Силы обороны получили на вооружение гексакоптер-бомбардировщик "Волыняка"
05:05  13 июня
В багажнике и через Днестр: на Винниччине разоблачили "семейный" побег от мобилизации
02:55  13 июня
Певец Melovin пережил операцию: артист рассказал, как это было
UA | RU
UA | RU
13 июня 2025, 07:55

Жители Херсонщины получат более 2,5 млн грн денежной помощи: что известно

13 июня 2025, 07:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Жители Херсонщины получат более 2,5 миллионов гривен единовременной материальной помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Накануне состоялось заседание областной комиссии по предоставлению единовременной материальной помощи жителям региона.

Участники заседания рассмотрели 242 заявления о назначении помощи гражданам на лечение серьезных болезней и тем, кто получил ранения в результате российской агрессии и семьям погибших гражданских жителей.

"Им назначили соответствующие выплаты за счет областного бюджета", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами, в Херсонской области ввели графики отключений света.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Херсонская ОГА выплаты Херсонская область пострадавшие помощь государства
Россияне ударили из артиллерии по поселку под Херсоном: ранена женщина
12 июня 2025, 17:55
Оккупанты убили женщину в пригороде Херсона
12 июня 2025, 15:46
В Херсонской области разоблачили 20 коллаборантов, которые пытали людей
12 июня 2025, 14:18
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Пытался обокрасть квартиру и хранил боеприпасы: житель Ровно проведет 5 лет за решеткой
13 июня 2025, 08:22
Россияне убили 2 и ранили 5 жителей Донецкой области
13 июня 2025, 08:10
Кредиты без согласия: на Ровенщине работница банка обманула трех клиенток
13 июня 2025, 07:59
Инцидент в Одессе: мужчина ударил ножом представителя ТЦК
13 июня 2025, 07:39
Войска РФ сбросили на Запорожскую область 10 авиабомб: есть жертва и пострадавшие
13 июня 2025, 07:30
Синоптики предупреждают: Украину накроет штормовой ветер
13 июня 2025, 07:16
На Львовщине с помощью дрона задержали жителя Киева, который третий раз пытался сбежать за границу
13 июня 2025, 07:10
В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"
13 июня 2025, 07:05
На Житомирщине утонули два человека
13 июня 2025, 06:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »