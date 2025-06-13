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Жители Херсонщины получат более 2,5 миллионов гривен единовременной материальной помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Накануне состоялось заседание областной комиссии по предоставлению единовременной материальной помощи жителям региона.

Участники заседания рассмотрели 242 заявления о назначении помощи гражданам на лечение серьезных болезней и тем, кто получил ранения в результате российской агрессии и семьям погибших гражданских жителей.

"Им назначили соответствующие выплаты за счет областного бюджета", - говорится в сообщении.