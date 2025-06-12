Фото: Национальная полиция Украины

Обстрелы продолжались в Бериславском и Херсонском районах с применением артиллерии и беспилотников

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Херсонской области в результате обстрелов российских войск погиб один человек, еще 14 получили ранения. Среди пострадавших - ребенок, трое полицейских и два работника коммунальных служб.

За прошедшие сутки оккупанты снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Бериславском и Херсонском районах. Обстрелы производились из артиллерии и БпЛА. В одном из случаев в селе Садовое во время артиллерийских обстрелов погибла 65-летняя женщина.

В поселке Белозерка российский FPV-дрон атаковал находившегося во дворе 11-летнего мальчика. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. Также во время эвакуации раненой женщины, сопровождавшейся полицейскими, враг целенаправленно ударил по их служебному авто дрону. В результате пострадали три сотрудника правоохранительных органов.

Еще один инцидент произошел в Корабельном районе Херсона. Там оккупанты с помощью FPV-дрона атаковали территорию коммунального предприятия. В результате удара получили травмы двое коммунальщиков. Правоохранительные органы продолжают фиксировать последствия и открывать производство по фактам обстрелов.

Ранее сообщалось, россияне в Херсонской области ранили 12 человек, среди них - ребенок.